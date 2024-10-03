Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова упала во время шоу в Сочи. Кадрами делится «РИА Новости».

Сейчас в Сочи проходит шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Загитова исполняет в нем роль Одарки.

На кадрах видно, как чемпионка вместе со своей партнершей едут навстречу друг другу, выполняя движения руками. Падение Загитовой происходит в месте их встречи. Сразу после этого чемпионка встает и продолжает выступление.

Напомним, что в 2018 году Загитова выиграла Олимпиаду и чемпионат Европы. В 2019 году она также стала чемпионкой мира.