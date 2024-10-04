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Стало известно, кто из фигуристов выступит на юбилейном шоу Евгении Медведевой

Появился список фигуристов, которые выступят на юбилейном ледовом шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, запланированном на 15 ноября в Москве. В постановке участие примут Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Степанова/Иван Букин, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Михаил Коляда, Оксана Домнина/Максим Шабалин, Александр Энберт, Анна Погорилая, Елена Радионова, Артём Федорченко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Также отмечается, что планируется несколько неожиданных коллабораций.

Стало известно, кто из фигуристов выступит на юбилейном шоу Медведевой
© Чемпионат.com

«Каждый элемент шоу будет отражать мою ДНК в цифровом виде. Я не хочу повторять стандартные ходы других ледовых шоу, и мы не будем использовать придуманные кем-то истории, сюжеты из сказок и литературы. В этот вечер мы будем вместе с вами проживать разные этапы из моей собственной биографии. Я покажу вам их с помощью света, звука, видеографии и, конечно же, эффектных номеров на льду. Программа будет делиться на блоки — элементы, из которых состоит моя жизнь. Это близкие люди, знаковые встречи, эмоции, события, победы и поражения — словом, всё, что сформировало меня», — приводятся слова Медведевой в пресс-релизе мероприятия.

Напомним, двукратная чемпионка мира анонсировала запуск своего ледового шоу 6 июля. Мероприятие будет приурочено к 25-летнему юбилею фигуристки.

Фигурное катание
Артем Федорченко
Александра Трусова
Елизавета Худайбердиева
Александра Бойкова
Виктория Синицина
Егор Базин
Дмитрий Алиев
Никита Кацалапов
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
Иван Букин
Александра Степанова
Евгения Медведева
Анна Погорилая
Александр Энберт
Максим Шабалин
Оксана Домнина
Максим Маринин
Дмитрий Козловский
Евгения Тарасова
Татьяна Тотьмянина
Алексей Ягудин
Елена Радионова
Владимир Морозов