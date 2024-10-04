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Глеб Смолкин объяснил свои слова про блат

Бывший российский фигурист, ныне представляющий Грузию, Глеб Смолкин объяснил свои слова про блат, сказанные во время чемпионата России 2022 года.

Глеб Смолкин объяснил свои слова про блат
© Чемпионат.com

– Со знаменитой фразой «мы блатные» после ЧР в 2021-м получилось так же? Ее вырвали из контекста?

Глеб: Я тогда попытался объяснить, что имею в виду, но это никто не напечатал. Если под блатом понимать известность родителей, то тогда да, мы блатные дети. У нас известные родители: мама Дианы успешна в фигурном катании, мой папа – известный артист. Естественно, в итоге в печать ушла только последняя фраза – что мы блатные. Ну что я могу поделать с этим? Ничего. Чем мне помогает в карьере известность папы? Ничем.

– На фоне вашего перехода в Монреаль ходили слухи, что известность мамы Дианы только мешает…

Диана: Если судить по общественному мнению, то это точно мешает. Но все ведь думают, что если у тебя такая мама, то сразу все будет в наилучшем виде.

Глеб: Мы не можем переубедить этих людей – на это глупо тратить время и силы. У них своя позиция, мы вряд ли ее изменим словами. Большинство не знает, как у нас все устроено изнутри. Обидно, что нас так воспринимают? Да, наверное, иногда есть ощущение, что это не совсем справедливо. Конечно, у нас безусловное преимущество: наши родители дают нам возможность тренироваться там, где мы хотели бы. Мы за это им ужасно благодарны. Блат ли это? Не думаю.

– Громче всего разговоры про блат звучали в олимпийский сезон.

Глеб: Да, мы понимаем, откуда они. Но нам кажется, что в олимпийский сезон мы выглядели достойно – и в чем-то увереннее, чем другие пары в борьбе за третий номер сборной. Никто не спорит, что если бы здоровье позволило выступать Тиффани (Загорски) с Джоном (Гуррейро) – то это бы не оспаривалось никем, очевидно. Мы сами не могли и подумать, что окажемся на Олимпийских играх.

Смешно, что первым нам про эту вероятность сказал Чарли Уайт. Он тогда работал на нашем катке и объяснил, что такую болезнь быстро не вылечить. А значит, у других пар по такой печальной причине может появиться шанс отобраться в олимпийскую сборную. «Будет глупо, если вы за него не поборетесь – вы точно конкурентноспособны».

Диана: Если честно, это прозвучало довольно дико – мы вообще не рассматривали себя как кандидатов на эту путевку. Но мы старались прогрессировать по сезону и работали над программами как сумасшедшие.

Глеб: Тогда нам дали возможность выступить на канадском этапе Гран-при, и мы стали там пятыми – при том уровне конкуренции большой успех. Но повторю: если бы Тиффани с Джоном тогда не помешали проблемы со здоровьем, ни на какую Олимпиаду мы бы не поехали, — сказали фигуристы.

Напомним, отцом Глеба является Заслуженный артист РФ Борис Смолкин, а матерью Дианы – заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

Фигурное катание
Глеб Смолкин
Этери Тутберидзе
Чарли Уайт
Борис Смолкин