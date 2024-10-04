ISU отстранил от соревнований фигуриста, обвиняемого в изнасиловании

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил канадского фигуриста Николая Соренсена, который обвиняется в сексуальном насилии, сообщается на сайте организации.

В январе СМИ сообщили, что Соренсен обвиняется в сексуальном насилии над неназванной бывшей фигуристкой, а ныне тренером из США, в 2012 году. Женщине на момент инцидента было 22 года. В среду журналистка Кристин Бреннан сообщила, что Соренсена отстранили минимум на шесть лет. Решение, которое может быть обжаловано, вынесла канадская независимая организация по предотвращению и борьбе с жестоким обращением в спорте (Abuse‑Free Sport).

— ISU был проинформирован Skate Canada о санкциях, внесенных в реестр организации Abuse‑Free Sport в отношении спортсмена сборной Канады Николая Соренсена, и принимает все необходимые меры для выполнения решения о его дисквалификации на неопределенный срок. В результате спортсмен был отстранен от всех соревнований под эгидой ISU и не будет участвовать в серии Гран‑при ISU по фигурному катанию. ISU твердо убежден, что все спортсмены имеют право на участие и развитие в спорте в безопасной, инклюзивной и уважительной среде, свободной от любой формы дискриминации, преследований, оскорблений, насилия, пренебрежения или эксплуатации, — говорится в заявлении на сайте ISU.

Соренсену 35 лет, в начале своей карьеры он выступал за Данию, а с сезона‑2018/19 стал представлять Канаду. В паре с Лоранс Фурнье‑Бодри он занял девятое место на Олимпийских играх‑2022 в Пекине и пятое — на чемпионате мира‑2023.