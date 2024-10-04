Олимпийский чемпион высказался о свадьбе Трусовой и Игнатова

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков, говоря о свадьбе фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова, признался, что вообще не читает новости про фигурное катание. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«Ну, совет да любовь, все правильно люди делают, не хотят жить во грехе. Молодцы, желаю счастья», — заявил Траньков.

Свадебная церемония фигуристов состоялась 17 августа.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем. Фигуристка приняла участие в контрольных прокатах сборной России сезона-2024/25. Пока неизвестно, будет ли спортсменка соревноваться в сезоне.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022).