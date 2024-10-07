Медведева высказалась о том, что заменит Алину Загитову в «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в женском одиночном катании, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала новость о том, что станет постоянной ведущей нового сезона проекта «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным.

Нельзя не отметить, что с 2020 года в роли постоянной ведущей данного телешоу выступала чемпионка Игр-2018 Алина Загитова.