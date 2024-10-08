Тренер Гачинский назвал пять лучших фигуристов XXI века

Тренер по фигурному катанию Артур Гачинский в интервью «Матч ТВ» назвал пять лучших фигуристов в мужском одиночном катании в XXI веке.

Гачинский принял решение завершить карьеру в 2015 году в возрасте 22 лет. Сейчас он работает тренером, среди учеников — Семен Соловьев и Николай Логинов.

— Пять лучших одиночников — начиная с нулевых и по нынешнее время?

— Нейтан Чен, Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Юдзуру Ханю, Патрик Чан, — сказал Гачинский «Матч ТВ».

Гачинский — бронзовый призер чемпионата мира‑2011, серебряный призер чемпионата Европы‑2012, двукратный серебряный призер чемпионатов России.