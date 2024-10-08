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Артур Гачинский назвал пять лучших фигуристов XXI века

Тренер по фигурному катанию Артур Гачинский в интервью «Матч ТВ» назвал пять лучших фигуристов в мужском одиночном катании в XXI веке.

Тренер Гачинский назвал пять лучших фигуристов XXI века
© globallookpress.com

Гачинский принял решение завершить карьеру в 2015 году в возрасте 22 лет. Сейчас он работает тренером, среди учеников — Семен Соловьев и Николай Логинов.

— Пять лучших одиночников — начиная с нулевых и по нынешнее время?

— Нейтан Чен, Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Юдзуру Ханю, Патрик Чан, — сказал Гачинский «Матч ТВ».

Гачинский — бронзовый призер чемпионата мира‑2011, серебряный призер чемпионата Европы‑2012, двукратный серебряный призер чемпионатов России.

Фигурное катание
Николай Логинов
Артур Гачинский
Патрик Чан
Алексей Ягудин
Евгений Плющенко