Хавьер Фернандес примет участие в шоу Плющенко в Казахстане

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира и семикратный чемпион Европы бывший испанский фигурист Хавьер Фернандес примет участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщили на официальном сайте мероприятия.

© Чемпионат.com

Отметим, что ранее Плющенко анонсировал появление нового хедлайнера в одном из его шоу, но имя держал в секрете. Теперь стало известно, что мероприятия с Фернандесом запланированы на 30 ноября в Астане и на 1 декабря в Алма-Ате.

Также в шоу будут участвовать Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) и Макар Игнатов, а также Алёна Косторная и Георгий Куница.