Медведевой запретили выходить на лед

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала на своем YouTube-канале о проблемах со здоровьем.

Спортсменка рассказала, что врачи запретили ей выходить на лед из-за проблем с сердцем. Медведева отметила, что ей это очень мешает и она лечится.

«Мне пора приходить в форму, но на лед я пока не выхожу, потому что надо долечиться. Симптоматика — это все на нервной почве. Знаю, что со мной все нормально, ничего мне не угрожает, но в панику вгоняет еще как», — призналась 24-летняя фигуристка.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командном и в личном зачетах. После ухода из спорта Медведева участвует в телепроектах, выступает в ледовых шоу и ведет собственный канал на YouTube.