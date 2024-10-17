Кондратюк ответил на вопрос о дружбе с мужем Трусовой

Чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк рассказал об отношениях с Макаром Игнатовым, который женился на его бывшей девушке – Александре Трусовой.

© Чемпионат.com

– Вас была целая команда друзей – ученики Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской. Вы всегда вместе на сборах, всегда дружили. Там был Макар Игнатов, он теперь супруг твоей бывшей девушки Александры Трусовой. Он ушёл от Евгения Рукавицына к Евгению Плющенко. Повлияло ли это на его место в вашей дружной компании?

– Ну, да.

– Сказать, что вы близкие друзья, теперь нельзя?

– Я думаю, теперь нас трое.

– Саня Самарин, Дима Алиев, Марк Кондратюк?

– Да. Это нормально, это выбор каждого человека. Это был его выбор, – сказал Кондратюк в подкасте Первого канала «Произвольная программа».