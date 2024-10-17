Алиев выиграл короткую программу на Кубке Санкт-Петербурга, Гумменик — лишь седьмой
Чемпион Европы и России Дмитрий Алиев выиграл короткую программу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга. За свой прокат ученик группы Евгения Рукавицына получил 96.05 баллов. На второй строчке расположился Семён Сольвьёв (94,26), на третьей — вице-чемпион Европы Артур Даниелян (88,28).
Отметим, что призёр чемпионатов России Пётр Гуменник занял лишь седьмое место, получив от судей всего 80,41 балл. Ещё один известный фигурист — Матвей Ветлугин — после первого дня соревнований занимает пятое место (82,60).
1. Дмитрий Алиев – 96,05.
2. Семен Сольвьёв – 94,26.
3. Артур Даниелян – 88,28.
4. Михаил Терновский – 88,16.
5. Матвей Ветлугин – 82,60.
6. Фёдор Зонов – 82,35.
7. Пётр Гуменник – 80,41.