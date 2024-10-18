Тренер академии Плющенко не подтвердил, что является отцом ребенка Липницкой

Тренер и хореограф академии «Ангелы Плющенко» Дмитрий Михайлов не подтвердил информацию о том, что именно он является вторым мужем фигуристки Юлии Липницкой и отцом её второго ребёнка.

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– Вы, наверное, хотели мой комментарий услышать?

– Да, хотя бы подтверждение.

– Во‑первых, мне сейчас неудобно разговаривать, нахожусь на работе. Во‑вторых, не комментирую данный момент, — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

Напомним, недавно стало известно о том, что Липницкая родила сына. Источники «Матч ТВ» сообщили, что отцом ребёнка является именно Михайлов, за которого олимпийская чемпионка вышла замуж после расставания с Владиславом Тарасенко, первым мужем и отцом дочери Каталины.