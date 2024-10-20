Бывшая российская фигуристка вышла замуж за экс-партнера в США

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов, которая выступает в танцах на льду, вышла замуж в США за своего экс-партнера Игоря Еременко. Об этом на странице The Skating Lesson в социальной сети X сообщил журналист Дейв Лиз.

Лиз опубликовал скриншот страницы с информацией о заключении брака, согласно которому пара поженилась в 2023 году.

При этом Морозов больше не выступает с Еременко. 23 мая 2024 года стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России открепила Морозов из состава участников сборной России, после чего спортсменка перешла под флаг США (у Морозов тройное гражданство — российское, французское и американское). Она начала кататься с Джеффри Ченом. В сезоне-2024/2025 они уже выступили на нескольких стартах, в том числе на этапе Гран-при в Канаде.

29 ноября 2023 года появилась информация о том, что Морозов и Еременко рассматривают идею сменить спортивное гражданство на французское. Также фигуристы ушли от своего наставника Анжелики Крыловой, с которой работали в сезоне-2023/24. Сообщалось, что фигуристы покинули Россию. Однако осуществить переход в сборную Франции не получилось из-за юридических сложностей.

В завершившемся сезоне-2023/24 Морозов и Еременко не смогли выступить ни на одном этапе Гран-при России из-за травмы партнерши. Также пара не смогла отобраться на чемпионат России.