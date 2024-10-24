Экс-врач Валиевой объяснил появление 60 препаратов в ее деле

Бывший врач сборной России Филипп Шветский объяснил, откуда в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой оказались наименования 60 препаратов, которые принимала спортсменка, и отметил, что информация о ее лекарственной зависимости является неправдой.

Его слова приводит «Советский спорт».

«Что касается 60 наименований лекарств, якобы принимавшихся спортсменкой, то данные взяты из документов, по которым врач сборной отчитывается о заранее собранных препаратах перед выездом на спортивное мероприятие, а не из истории болезни, подтверждающих их прием», — заявил он.

Валиева сдала положительную пробу на триметазидин на чемпионате России в декабре 2021 года. Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2024.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно об отказе Валиевой в апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.