Юрист назвал условие возвращения Валиевой на международные старты

Российская фигуристка Камила Валиева не вернётся на международную арену, пока не погасит судебные издержки во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU). Об этом рассказала спортивный юрист Анна Анцелиович.

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«В правилах ISU нет прямого запрета, но практически таких спортсменов действительно не допускают к соревнованиям на международном уровне, пока они не выплатят все суммы. В адрес CAS выплаты мало кто отслеживает, но вот в адрес ISU и WADA следят. Конечно, спортсменка должна вернуть и призовые деньги, заработанные на турнирах, результаты которых были позднее пересмотрены после её дисквалификации. Считается, что если спортсмен не вернул призовые, то он не выполнил условия санкции, т. е. не полностью отбыл её. Что касается выплаты судебных издержек, то Международный союз конькобежцев может возложить их погашение на национальную федерацию, и финансовая дисциплинированность самой спортсменки ISU не особо интересует. Подытоживая вышесказанное, следует сделать вывод, что без выплаты этих денег отбывшую дисквалификацию спортсменку никто не допустит на международные старты, однако источник выплаты может быть разный», — приводит слова Анцелиович ТАСС.

Отметим, Федеральный верховный суд Швейцарии в сентябре отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации спортсменки и постановил, что Валиева должна выплатить судебные издержки самому суду в размере 7 тысяч швейцарских франков, а также WADA и ISU (по 8 тысяч).