Стали известны пары участников нового «Ледникового периода»
Стало известно, какие пары стали участниками проекта «Народный ледниковый период».
По информации Sport24, всего образовано 14 дуэтов, профессиональные фигуристы будут выступать как с известными личностями, так и с фигуристами-любителями.
- Наталья Саблина – Алексей Ягудин
- Евгения Тарасова – Олег Андреев (актёр)
- Ангелина Стречина (актриса) – Александр Энберт
- Арина Аверина (гимнастка) – Владимир Морозов
- Валя Карнавал (певица) – Никита Кацалапов
- Татьяна Тотьмянина – Александр «Т-Killah» Тарасов (певец)
- Кристина Сухобрусова – Максим Шабалин
- Аделина Сотникова – Григорий Сперанский (актёр)
- Виктория Синицина – Кирилл Чернышенко (актёр)
- Азиза Минекаева (актриса) – Максим Ковтун
- Татьяна Волосожар – Максим Крестин
- Елизавета Туктамышева – Артур Сопельник (актёр)
- Дина Аверина (гимнастка) – Дмитрий Соловьёв
- Юлия Сёмина (актриса) – Максим Маринин
Ранее сообщалось, что от участия в проекте отказалась олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Ведущими станут Евгения Медведева и Алексей Ягудин.