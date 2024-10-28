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Стали известны пары участников нового «Ледникового периода»

Стало известно, какие пары стали участниками проекта «Народный ледниковый период».

Стали известны пары участников нового «Ледникового периода»
© Чемпионат.com

По информации Sport24, всего образовано 14 дуэтов, профессиональные фигуристы будут выступать как с известными личностями, так и с фигуристами-любителями.

  • Наталья Саблина – Алексей Ягудин
  • Евгения Тарасова – Олег Андреев (актёр)
  • Ангелина Стречина (актриса) – Александр Энберт
  • Арина Аверина (гимнастка) – Владимир Морозов
  • Валя Карнавал (певица) – Никита Кацалапов
  • Татьяна Тотьмянина – Александр «Т-Killah» Тарасов (певец)
  • Кристина Сухобрусова – Максим Шабалин
  • Аделина Сотникова – Григорий Сперанский (актёр)
  • Виктория Синицина – Кирилл Чернышенко (актёр)
  • Азиза Минекаева (актриса) – Максим Ковтун
  • Татьяна Волосожар – Максим Крестин
  • Елизавета Туктамышева – Артур Сопельник (актёр)
  • Дина Аверина (гимнастка) – Дмитрий Соловьёв
  • Юлия Сёмина (актриса) – Максим Маринин

Ранее сообщалось, что от участия в проекте отказалась олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Ведущими станут Евгения Медведева и Алексей Ягудин.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Алексей Ягудин
Анна Щербакова