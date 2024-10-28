Тарасова считает, что Трусова не выиграла бы этап Гран-при

Татьяна Тарасова считает, что Александра Трусова не выиграла бы этап Гран-при.

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Накануне фигуристка Анна Фролова победила на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова (после свадьбы – Игнатова) официально не сообщала, будет ли соревноваться в этом сезоне.