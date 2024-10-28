Умер четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков

Четырехкратный чемпион СССР в мужском одиночном катании фигурист Валерий Мешков умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Причины смерти не уточняются.

Мешков выигрывал чемпионаты СССР в 1961, 1962, 1964 и 1966 годах. Дважды он побеждал на первенстве СССР среди юниоров. Пять раз спортсмен участвовал в чемпионатах мира, четыре раза - в чемпионатах Европы.

Мешков - первый фигурист в СССР, который был направлен на IX Олимпийские игры 1964 года в австрийском Инсбруке. Однако во время плановой тренировки на олимпийской арене он получил травму и по рекомендации тренера сборной СССР Татьяны Толмачевой в Олимпиаде не участвовал.