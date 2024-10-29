Три управы Москвы собираются закупить билеты на шоу Навки

Три управы Москвы планируют обеспечить жителей своих районов бесплатными билетами на ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».

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Согласно опубликованным на сайте Госзакупок заявкам, управа Дмитровского района выделила 484 000 рублей на покупку билетов, управа Академического района – 800 000 рублей, а администрация муниципального округа Раменки – 450 000 рублей. Таким образом общая сумма затрат на закупку билетов московскими управами составит 1 734 000 рублей.

Напомним, премьерные показы ледового шоу «Щелкунчик» пройдут с 20 декабря 2024-го по 7 января 2025-го во дворце спорта «Мегаспорт».

Ранее Навка рассказала о премьере ледового шоу «История любви Шахерезады» в Индии.