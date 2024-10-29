Три управы Москвы собираются закупить билеты на шоу Навки

Более 1,7 млн рублей готовы выделить на закупку билетов на шоу Навки три управы Москвы
Три управы Москвы планируют обеспечить жителей своих районов бесплатными билетами на ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».
Согласно опубликованным на сайте Госзакупок заявкам, управа Дмитровского района выделила 484 000 рублей на покупку билетов, управа Академического района – 800 000 рублей, а администрация муниципального округа Раменки – 450 000 рублей. Таким образом общая сумма затрат на закупку билетов московскими управами составит 1 734 000 рублей.
Напомним, премьерные показы ледового шоу «Щелкунчик» пройдут с 20 декабря 2024-го по 7 января 2025-го во дворце спорта «Мегаспорт».
Ранее Навка рассказала о премьере ледового шоу «История любви Шахерезады» в Индии.