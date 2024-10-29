Туктамышева сказала, кто может конкурировать с Малининым в текущем сезоне

Чемпионка мира — 2015 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева ответила, есть ли у американца Ильи Малинина конкуренты в текущем сезоне.

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— Кто главный соперник Ильи Малинина в нынешнем сезоне?

— Если мы берём чисто прокат Ильи, я думаю, вряд ли кто-то сможет его побить, — сказала Туктамышева в Okko.

Напомним, Илья Малинин — первый фигурист в мире, которому удалось чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях. В прошлом сезоне Малинин также впервые в истории сделал четверной аксель в короткой программе во время финала Гран-при. Минувшей весной спортсмен завоевал титул чемпиона мира, выполнив шесть квадов и установив мировой рекорд в произвольной программе — 227,79 балла.