Губанова назвала самый любимый элемент в фигурном катании

Чемпионка Европы Анастасия Губанова, которая выступает за Грузию, ответила, какой элемент у неё самый любимый.

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— Исходя из двух проведённых в этом сезоне стартов, над чем планируешь работать дальше?

— Над вращениями. На них очень обидно терять баллы. В Астане и Бергамо я потеряла ряд баллов на вращениях. Я их не очень люблю, это не самые мои лучшие элементы. Но мы работаем над ними. К тому же нужно больше оттачивать элементы, чтобы они получались на автомате. А также, как обычно, нарабатывать физику — накатывать и накатывать программы.

— Если вращения у тебя нелюбимые элементы, то какие любимые?

— Мой самый любимый элемент — тройной флип. Я делаю этот прыжок с закрытыми глазами. Он просто легко даётся, — приводит слова Губановой Olympics.

Ранее Губанова рассказала, как заново раскрылась в новой короткой программе.