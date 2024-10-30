Аверина не намерена покидать проект «Ледниковый период» после травмы

У многократной чемпионки мира по художественной гимнастике Дины Авериной не возникало мыслей покинуть проект "Народный ледниковый период" после падения на тренировке, в результате которого спортсменка получила травму подбородка. Об этом она рассказала журналистам.

В проекте "Народный ледниковый период" Дина Аверина выступает в дуэте с Дмитрием Соловьевым.

"Мы еще не раскрыли до конца весь потенциал, еще далеко не все показали, это только начало. Дина еще такая только-только вышла из спорта и с такими фразами: "Мы будем работать, мы будем это", - сказал Соловьев. - Конечно, будем работать, и у нас много всего интересного уже в запасе есть, чем можно удивлять, чем можно радовать самих себя, даже просто тем, что получается".

"Поэтому мы будем опять приходить на лед с тем же удовольствием, даже с большим зарядом, чем до, хотя я не могу сказать, что мы до этого как-то приходили работать, - добавил Соловьев. - Мне кажется, каждый раз мы получали удовольствие".

Дина Аверина призналась, что давно хотела поучаствовать в проекте.

"Какой была первая тренировка? Это было так: Дима красиво едет, и я за ним просто еле стою еще на коньках. Я сразу сказала "да", потому что хотела давно [поучаствовать в проекте], я мечтала и горела, - отметила она. - Мне кажется, спорт мне помогает, потому что все равно присутствует волнение, но я привыкла справляться с волнением, и тут еще мне Дима помогает, успокаивает".

Мыслей покинуть проект не было

"Я смотрю на Диму - Дима спокойный, и я сразу спокойная, поэтому спорт в этом плане помогает, - поделилась Аверина. - Хотим ли выиграть? Я не буду думать, я иду потихонечку, а там посмотрим. Не смотрим с Ариной выступления друг друга, вообще все, что касается спортивных мероприятий, даже шоу мы не смотрим".

Ранее Дина Аверина на тренировке получила травму подбородка.

"Сразу скажу - виновата я. Просто упала, зашили без наркоза. Было страшно или больно? Сначала страх, боли не было, - сообщила она. - А потом, как многие знают, я боюсь уколов и иголок, но Дима был рядом, он меня успокаивал. Еще попросил, чтобы все красивенько зашили".

"В гимнастике такого нет, максимум лоб разбивали, как у Ариши [было]. Я только бровь разбивала, но мне не зашивали. Мыслей [покинуть проект] не было, было просто страшно. На первой тренировке после того, как меня зашили, молчали час, пока раскатывались", - добавила Аверина.

"Никто не виноват. У нас специфика спорта разная, Дина привыкла вытягивать ноги, стопы. Плюс еще усталость, мы в этот день очень много работали, тренировались. Я видел это уже по глазам Дины. Зато мы поняли, какие есть трудности, к ним надо более внимательно относиться", - отметил Соловьев.

Аверина рассказала, как занятия гимнастикой помогают в проекте.

"Помогает ли здесь гимнастика? Тут надо сесть на ножки, согнуть колени, расслабить верх. В гимнастике мы натянуты, как струны. Плюс есть растяжка, линии, а еще в поддержках можем все что угодно делать, - отметила спортсменка. - Какое отношение к "Ледниковому периоду"? Всегда смотрела, следила, болела и хотела участвовать".

Соловьеву 35 лет. Он является олимпийский чемпионом Олимпийских игр 2014 года в командных соревнованиях, серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, чемпионом Европы (2013), двукратным призером первенств мира (2013, 2017). Авериной 26 лет, в феврале спортсменка завершила профессиональную карьеру. На счету Дины Авериной серебряная награда Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы и трехкратной победительницей Европейских игр.