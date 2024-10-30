«Это колоссальное неуважение». Боброва — о заголовках про фигуристов в СМИ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков высказались о заголовках публикаций про фигуристов в СМИ.

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Екатерина: Я иногда начинаю поражаться нашими СМИ при всём уважении. Но делать такие заголовки, мне кажется, это просто неуважение к самим спортсменам, потому что один из заголовков «Бывший молодой человек Трусовой выиграл этап», второй — «Молодой человек Медведевой сделал что-то невероятное на этапе». Ребят, у нас теперь исчисляется по тому, кто с кем спит, простите? То есть фамилии спортсменов мы уже не называем, мы теперь их называем по тому, с кем они делят или делили постель. Все чётко держат свечку. Это колоссальное неуважение.

Андрей: Я с тобой полностью согласен, ты абсолютно права. Они просто не знают никого. Они за кликабельность уже продали душу и мозги — последние, которые у них оставались.