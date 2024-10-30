«Это революционно». Журанков — о победе Малинина на Гран-при Канады

Комментатор фигурного катания Андрей Журанков высказался о победе американца Ильи Малинина на этапе Гран-при ISU в Канаде в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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«Малинин прыгнул всего три четверных и набрал 107 за технику. Я считаю, что это на самом деле революционное событие для мужского одиночного катания, которое мы сейчас знаем и которое сейчас развивается под брендом Ильи Малинина. Это революционно. Человек сказал: «Ладно, я вам сейчас три четверных сделаю». Там должен был быть предположительно четвертый, но он не стал прыгать как на Skate America четверной сальхов с тройным акселем в конце программы. Он откатал и все равно выиграл с большим отрывом. И ты понимаешь, что этот человек может выигрывать не с пятью четверными и не с шестью, а с этим набором — зато у него все остальное вырастает будь здоров как! По сравнению, к сожалению, с нашими ребятами, у которых сделан упор на прыжки», – сказал Журанков.

Напомним, в минувшие выходные Илья Малинин одержал победу на Skate Canada в Галифаксе, набрав по сумме двух программ более 301 балла.