Ягудин не верит в возвращение Щербаковой и Трусовой

Алексей Ягудин не верит в возвращение Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

Обе фигуристки не выступали на соревнованиях с 2022 года. Щербакова является олимпийской чемпионкой, а Трусова (после свадьбы взявшая фамилию Игнатова) – серебряным призером ОИ.

– Про Александру Игнатову. Вам обидно, что это участие в контрольных прокатах оказалось скорее пиаром? Многие называют это пиаром, она же не вернулась в спорт.

– Я даже не сомневался, что она никуда не вернется – это очевидно было. Мне недавно написали: «Как вы можете оценить это решение?», я говорю: «А почему я должен обсуждать решение Саши Трусовой, выступать или нет?» Я понимал, что это будет только участие в прокатах, и знал, что никакого сезона не будет. Пиар не пиар, но для чего это было – сам не понимаю.

Но также я не понимаю ответ Ани Щербаковой, когда я ее спросил, зачем. Она сказала: «Я бы тоже участвовала, если бы не проблемы с ногой». Я такой: «Что? Ты прикалываешься?» Аня ответила, что очень хочет выступать.

Я был шокирован ответом, знал, что Аня не хотела уходить, скорее посмотреть, что дальше будет. Она искренне верила, что этапы Гран-при вернут, она головой еще там. Кто-то отходит быстрее, кто-то медленнее. Я удивился, говорю: все понятно с тобой, Ань, вопросов нет. А про Сашу – все может быть, и чудеса случаются, но чтобы Саша вернулась в спорт – нет, – сказал олимпийский чемпион Ягудин.