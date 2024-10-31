Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Игнатов, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин выступят на этапе Гран-при России в Красноярске
Назван предварительный состав фигуристов на третий этап Гран-при России.
Соревнования пройдут в Красноярске с 9 по 10 ноября. Список участников опубликовала Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Илья Строганов, Николай Угожаев.
Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Арина Видинеева, Алина Горбачева, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Валерия Овчинникова, Ксения Фадеева, Анна Фролова, Софья Чаплыгина, Елена Черникова.
Пары: Дарья Андреева – Александр Акимов, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Ясмина Кадроыва – Илья Миронов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.
Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Анета Коцюбинская – Глеб Чернышев, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Ольга Федорова – Павел Драко, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Елизавета Шичина – Павел Дрозд, Анна Щербакова – Егор Гончаров.