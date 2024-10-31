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Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Игнатов, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин выступят на этапе Гран-при России в Красноярске

Назван предварительный состав фигуристов на третий этап Гран-при России.

Назван предварительный состав фигуристов на третий этап Гран-при России
© Sports.ru

Соревнования пройдут в Красноярске с 9 по 10 ноября. Список участников опубликовала Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Самсонов, Илья Строганов, Николай Угожаев.

Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Арина Видинеева, Алина Горбачева, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Валерия Овчинникова, Ксения Фадеева, Анна Фролова, Софья Чаплыгина, Елена Черникова.

Пары: Дарья Андреева – Александр Акимов, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Ясмина Кадроыва – Илья Миронов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.

Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Анета Коцюбинская – Глеб Чернышев, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Ольга Федорова – Павел Драко, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Елизавета Шичина – Павел Дрозд, Анна Щербакова – Егор Гончаров.

Фигурное катание
Николай Угожаев
Мария Агаева
Елизавета Куликова
Анна Фролова
Евгений Устенко
Егор Гончаров
Иван Махноносов
Екатерина Рыбакова
Алина Горбачева
Василиса Кагановская
Софья Муравьева
Софья Акатьева
Андрей Мозалев
Александр Галлямов
Макар Игнатов
Роман Запорожец
Петр Гуменник
Елизавета Худайбердиева
Виктория Васильева
Ксения Фадеева
Егор Базин
Илья Миронов
Екатерина Миронова
Дмитрий Алиев
Дарья Андреева
Андрей Анисимов
Анастасия Мишина
Алексей Карпов
Ольга Федорова
Иван Попов
Анна Щербакова
Александр Мельников
Максим Некрасов
Артем Фролов
Александр Акимов