Базылюк выиграла произвольную программу на юниорском Гран-при в Казани

Маргарита Базылюк (Москва) заняла первое место по итогам произвольной программы на третьем этапе юниорского гран-при в Казани. По сумме выступлений в короткой и произвольной программах спортсменка получила от судей 244,20 балла.

© Чемпионат.com

Второе место заняла Елизавета Андреева (Москва), набравшая 220,42 балла. Тройку призёров замкнула Анна Ляшенко (Ростовская область).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России. 3-й этап.

Девушки. Произвольная программа. Результаты:

1. Маргарита Базылюк (Москва) — 244,20 балла;

2. Елизавета Андреева (Москва) — 220,42;

3. Анна Ляшенко (Ростовская область) — 195,47;

4. София Дзепка (Москва) — 194,91;

5. Мария Котова (Республика Татарстан) — 188,37.

Отметим, что ранее были разыграны медали в юниорских соревнованиях в танцах на льду и спортивных парах. Победу одержали Зоя Пестова/Сергей Лагутов и Вероника Меренкова/Даниль Галимов соответственно.