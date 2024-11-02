Чернышев впервые вышел на лед после смерти Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев впервые вышел на лед после смерти супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Super.ru.

Чернышев выступил в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0», которое состоялось в пятницу, 1 ноября, в московском дворце спорта «Мегаспорт». Фигурист исполнил в постановке роль Князя Потемкина, ради которой сбрил бороду. Вместе с ним на лед вышли Навка, Камила Валиева, Никита Кацалапов, Виктория Синицина и другие. Показывать шоу в столице будут до 10 ноября включительно.

Напомним, Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года после продолжительной тяжелой болезни в возрасте 53 лет. У актрисы остались трое детей — 28-летняя Анна, 23-летний Майкл и шестилетняя Мила.

Чернышев прокомментировал обвинения в адрес его любимой: «А судьи кто, собственно говоря?»

Ранее СМИ отмечали, что Чернышев после смерти супруги продолжает носить обручальное кольцо. Он появился с ним на публике 13 августа, когда впервые пообщался с журналистами после ухода Заворотнюк из жизни.