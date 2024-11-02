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Фигурист Чернышев впервые вышел на лед после смерти Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев впервые вышел на лед после смерти супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Super.ru.

Чернышев впервые вышел на лед после смерти Заворотнюк
© РИА Новости

Чернышев выступил в ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0», которое состоялось в пятницу, 1 ноября, в московском дворце спорта «Мегаспорт». Фигурист исполнил в постановке роль Князя Потемкина, ради которой сбрил бороду. Вместе с ним на лед вышли Навка, Камила Валиева, Никита Кацалапов, Виктория Синицина и другие. Показывать шоу в столице будут до 10 ноября включительно.

Напомним, Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года после продолжительной тяжелой болезни в возрасте 53 лет. У актрисы остались трое детей — 28-летняя Анна, 23-летний Майкл и шестилетняя Мила.

Чернышев прокомментировал обвинения в адрес его любимой: «А судьи кто, собственно говоря?»

Ранее СМИ отмечали, что Чернышев после смерти супруги продолжает носить обручальное кольцо. Он появился с ним на публике 13 августа, когда впервые пообщался с журналистами после ухода Заворотнюк из жизни.