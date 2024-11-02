Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отсутствует на этапе Гран-при России в Казани.

Сегодня женщины выступили с короткими программами, в том числе две ученицы «Хрустального» – Аделия Петросян и Дарья Садкова.

После проката их встречали тренеры из штаба Тутберидзе – Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.