Этери Тутберидзе отсутствует на этапе Гран-при России в Казани
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отсутствует на этапе Гран-при России в Казани.
Сегодня женщины выступили с короткими программами, в том числе две ученицы «Хрустального» – Аделия Петросян и Дарья Садкова.
После проката их встречали тренеры из штаба Тутберидзе – Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.
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