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Этери Тутберидзе отсутствует на этапе Гран-при России в Казани

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отсутствует на этапе Гран-при России в Казани.

Этери Тутберидзе отсутствует на этапе Гран-при России в Казани
© РИА Новости

Сегодня женщины выступили с короткими программами, в том числе две ученицы «Хрустального» – Аделия Петросян и Дарья Садкова.

После проката их встречали тренеры из штаба Тутберидзе – Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Фигурное катание
Дарья Садкова
Аделия Петросян
Даниил Глейхенгауз
Сергей Дудаков
Этери Тутберидзе
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