«Эмоциональные качели мешают». Ученица Тутберидзе Петросян назвала себя вспыльчивой
Чемпионка России Аделия Петросян прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе «Гран-при» в Казани. Фигуристка занимает промежуточное первое место. Она набрала за прокат 85,67 балла.
«Вообще я вспыльчивый человек, из-за неудачи могу сильно расстроиться. Так и в положительную сторону могу обрадоваться. И эмоциональные качели часто мешают, приходится себя сдерживать. Правда в последний месяц, не знаю когда точно стало получше в этом плане. Но опять же, приходится себя сдерживать. Очень сложно в ночь перед произвольной. Я засыпаю и думаю о том как я откатала произвольную, мысли мешают уснуть. Разговариваю с мамой, вернее она не говорит, а слушает. Потом в какой-то момент уже просит спать ложиться, но я не останавливаюсь», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.