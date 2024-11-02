Бойкова и Козловский уверенно выиграли короткую программу на этапе ГП в Казани

Чемпионы Европы и России российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, тренирующиеся в группе у Этери Тутберидзе, выиграли короткую программу на втором этапе Гран-при России, который проходит в Казани. За своё выступление они получили 80,92 балла.

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Второе место заняли ученики Павла Слюсаренко Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, набравшие 73,22 балла. Отметим, что в соревнованиях среди спортивных пар участвовали всего дуэта. Сегодня утром Наталья Хабибуллина и Илья Княжук снялись с этапа из-за травмы партнёрши, полученной уже на тренировках в Казани.

Ранее в короткой программе у женщин победила Аделия Петросян, у мужчин — Владислав Дикиджи.