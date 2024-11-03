Загитова рассказала, состоит ли она в отношениях

Российская фигуристка Алина Загитова в интервью журналу Hello рассказала, что пока не состоит в отношениях.

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"Если бы вы спросили, что нужно для создания огромного проекта, то я бы ответила. А насчет семьи. Тут просто много факторов должно сойтись. Чувствовать поддержку, чтобы быть за любимым как за каменной стеной", - сказала Загитова.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу "Ледниковый период". 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме "Продюсирование и культурная политика".