Канадская фигуристка ответила назвавшей ее слова о россиянах бредом Тарасовой
Канадская фигуристка Меган Дюамель ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, которая ранее раскритиковала ее слова о россиянах. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».
Спортсменка подчеркнула, что у специалиста есть право на свое мнение.
«Раньше я очень восхищалась Тарасовой. Помню, когда я впервые встретилась с ней в 2008 году, я была так взволнована, что попросила ее сфотографироваться», — заявила канадка.
Ранее Тарасова назвала слова Дюамель ужасным бредом.
«Пусть она там у себя такое предлагает в своей Канаде, а нас не трогает», — заявила тренер.
2 ноября Дюамель призвала ужесточить правила в отношении сменивших гражданство российских фигуристов. Она предложила обязать россиян тренироваться в той стране, за которую они выступают.