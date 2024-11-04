Канадская фигуристка ответила назвавшей ее слова о россиянах бредом Тарасовой

Канадская фигуристка Меган Дюамель ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, которая ранее раскритиковала ее слова о россиянах. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

© Lenta.ru

Спортсменка подчеркнула, что у специалиста есть право на свое мнение.

«Раньше я очень восхищалась Тарасовой. Помню, когда я впервые встретилась с ней в 2008 году, я была так взволнована, что попросила ее сфотографироваться», — заявила канадка.

Ранее Тарасова назвала слова Дюамель ужасным бредом.

«Пусть она там у себя такое предлагает в своей Канаде, а нас не трогает», — заявила тренер.

2 ноября Дюамель призвала ужесточить правила в отношении сменивших гражданство российских фигуристов. Она предложила обязать россиян тренироваться в той стране, за которую они выступают.