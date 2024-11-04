Медведева назвала причину завершения карьеры

Фигуристка Евгения Медведева приняла решение завершить спортивную карьеру из-за травмы спины и коронавирусной инфекции. В интервью Ксении Собчак на YouTube-канале она объяснила, что ее решение не было связано с попытками прыгнуть четвертной сальхов. Тренеры переживали, что подобный прыжок может закончиться для нее серьезной травмой.

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Я завершила из-за травмы и COVID-19. Все намного проще. Меня просто подвело мое здоровье. В конце 2020 года я подхватила COVID-19. У меня это пересеклось с обострением травмы спины. Я пока лежала на операционном столе перед наркозом, начала кашлять. Сделали тест — положительный. У меня спина с ковидом скрестились, и я подумала, что, наверное, мне кто-то свыше говорит:«Женя, остановись, уже не надо себя мучить в этом спорте», — объяснила Медведева.

В 2021 году Евгения Медведева решила пропустить предстоящий олимпийский сезон. Также она не попала в состав сборной России. В апреле 2023-го фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры. За все время она дважды становилась серебряным призером Олимпиады, двукратной чемпионкой мира и России.

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Ранее фигуристка рассказывала, что в детстве подвергалась травле со стороны сверстников. Поводом для буллинга чаще всего служила ее национальная принадлежность и фамилия Бабасян. Травля в основном происходила на катке во время тренировок.