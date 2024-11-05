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Плющенко поблагодарил за поздравления с днем рождения: «Я очень рад, что меня окружает столько друзей и моих преданных талантливых учеников!»

Евгений Плющенко поблагодарил за поздравления с днем рождения.

Плющенко поблагодарил за поздравления с днем рождения
© РИА Новости

3 ноября тренеру и двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию исполнилось 42 года. В этот день в Москве проходило его ледовое шоу «Щелкунчик».

«Друзья, всем спасибо за поздравления. Я очень рад, что меня окружает столько друзей и моих преданных талантливых учеников! Счастлив кататься для вас! Эти шоу были действительно особенными в мой день рождения ! Всех обнял!» – написал Плющенко в своем телеграм-канале.
Фигурное катание