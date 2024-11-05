Фигуристка Осокина рассказала о своих татуировках

Российская фигуристка Елизавета Осокина, выступающая в паре с Артёмом Грицаенко, рассказала о татуировках на своём теле.

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«У меня змея набита на груди, а дракон на спине. Это символ силы, мощи — мне показалось, что это круто. Когда я смотрю на неё, у меня какая-то сила появляется», — приводит слова спортсменки «Вечерняя Казань».

Напомним, Елизавета Осокина и Артём Грицаенко стали победителями первого этапа Гран-при России в Магнитогорске среди спортивных пар и заняли второе место (из двух пар) в Казани. Они выступают вместе с августа 2022 года. Дуэт живёт в Перми и тренируется под руководством Павла Слюсаренко в СШОР «Старт».