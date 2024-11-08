Тарасова заявила, что фигуристка Косторная всех дурит

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница решили пропустить два соревновательных сезона, заявив, что спортсменка всех дурит, передает Sport24.

«Косторная и Куница сами не знают, что говорят. Кто такая вообще Алена, что она тут что-то заявляет? Не пропадем без них. Алена дурит вас, а вы ведетесь», — сказала Тарасова.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Куница сделал предложение Косторной в мае 2023 года на воздушном шаре. Фигуристы сыграли свадьбу в августе того же года. Прошлый сезон стал дебютным для пары. В этом они вынуждены пропустить часть стартов из-за заболевания Косторной.