Тарасова назвала имя фигуристки, которая выступит на Олимпиаде-2026

Фигуристка Аделия Петросян является фаворитом на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом заявила «РБК Спорт» заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

Она отметила, что Олимпиада «не завтра» и пока россиян к ней не допустили, но уже ясно, что серебряный призер Пекина Александра Трусова в нынешней форме не смогла бы принять участие в олимпийских соревнованиях в Италии.

«Мы на днях видели прокат, Аделия Петросян прыгнула три с половиной оборота. На сегодняшний день она пока является фаворитом на участие в Играх. А что будет завтра - будем жить и видеть. Из нынешних фигуристов пока можно выделить только ее», - пояснила Тарасова.

Она также подчеркнула, что пока тяжело прогнозировать, кто еще смог бы выступить на Олимпийских играх в 2026-ом году, и кто в российской олимпийской сборной сможет заменить таких фигуристок как Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

«Это спорт. Тут предугадать ничего нельзя. Может быть, доминировать в российском фигурном катание будут те, кто вообще не катается сейчас», - заметила заслуженный тренер.

Ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал выигравшую Олимпийские игры в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты, начиная с 25 декабря 2021 года.

В свою очередь олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова сделали перерыв в карьере. В 2023 году они не были включены в состав сборной России на следующий сезон.