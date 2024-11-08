Фигуристка Галявиева раскритиковала российское образование

Российская фигуристка Аделина Галявиева, которая выступала за Францию в танцах на льду в паре с Луи Тороном, подвергла критике российское образование, передает «Чемпионат».

«Хотела получать образование именно в Европе. Мне не близка система российского образования. Не нужно в голову вдалбливать знания, нужно с ними работать. Российское образование абсолютно не адаптировано к реалиям наших дней», — сказала Галявиева.

Галявиева из-за травмы Торона оказалась вне фигурного катания. Сейчас она заканчивает обучения в одном из самых престижных вузов Франции Sciences Po.

Галявиева родилась в Казани и начинала как фигуристка сборной России. Но потом она встала в пару с Тороном и уехала из России. В дуэте с Тороном Галявиева выступала на чемпионатах Европы и мира, а также становилась победительницей чемпионата Франции.