Как бельгийка Хендрикс избегает соревнований на Гран-при, чтобы не опозориться

Эпатажная бельгийка снимается с соревнований и жалуется на плохую форму.

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Бельгийская одиночница Луна Хендрикс неожиданно решила полностью пропустить международную серию Гран-при ISU, хотя последние два сезона неизменно брала там медали благодаря недопуску россиянок. Сначала она снялась с этапа во Франции, а недавно пропала и из списка участниц этапа в Финляндии, который пройдёт с 15 по 17 ноября.

Интересно, что причина отказа действующей чемпионки Европы выходить на соревновательный лёд не какая-то травма или болезнь, а странная неготовность к сезону. В октябре она буквально шокировала ужасным выступлением на турнире в Шанхае и, очевидно, за несколько недель так и не сумела привести себя в должную форму.

Создаётся впечатление, что Хендрикс просто боится очередного позора и отчаянно избегает ситуации, когда окажется вне пьедестала!

Провал в Шанхае пошатнул уверенность эпатажной бельгийки

Как ни странно, несмотря на отсутствие россиянок, Луна Хендрикс так и не смогла уверенно обосноваться в статусе лучшей фигуристки Европы. Напротив, чем дольше ей не нужно соревноваться с нашими девушками, тем хуже она выступает. Об этом ясно свидетельствуют её результаты на последних трёх чемпионатах мира: в 2022-м она взяла серебро, в 2023-м — бронзу, а в 2024-м заняла лишь четвёртое место. Титул чемпионки Европы ей, конечно, кое-как в январе 2024-го удалось добыть, но для этого судьям пришлось применить всё своё мастерство в жонглировании баллами и придержать экс-россиянку Анастасию Губанову, которая катается под флагом Грузии.

Можно было подумать, что, упустив медаль чемпионата мира, бельгийка наконец встрепенётся и хорошенько подготовится к новому сезону. И ведь действительно: в соцсетях Луна выставляла кадры с тренировок, подписывая их вдохновляющими фразами, а ещё праздновала награждение американской команды золотыми медалями Игр в Пекине.

«Да-а-а-а, как же я рада за этих золотых людей! Люблю вас, ребята», – написала Хендрикс у себя в соцсетях после вручения фигуристам США золота за победу в командном первенстве Олимпиады-2022 в Париже.

К сожалению, результат упорной работы Хендрикс увидеть до сих пор не довелось. На турнире в Шанхае в начале октября, куда она приехала главным фаворитом, у неё не задались ни короткая, ни произвольная программы. Спортсменка теряла каскады, падала, выдавала «бабочки», с трудом выкатывала дорожку шагов. Более того, Луна показала худший за последние шесть с половиной лет результат, набрав в общей сумме 179,78 балла! Меньше она получала только до и во время Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Повезло, что сильных соперниц в Китае набралось всего две, поэтому даже с крайне плачевной оценкой она зацепилась за бронзу.

Однако выступить на Гран-при во Франции после столь эпичного провала в Шанхае девушка уже не осмелилась. На подготовку у неё было около месяца — не очень много, но и не сказать, что мало, ибо она не страдала от травмы или проблем со здоровьем. Во всяком случае физическим. С ментальным, вероятно, было что-то не так.

«С сожалением сообщаю, что я снялась с Гран-при во Франции. Мне нужно дополнительное время, чтобы убедиться, что я полностью готова к предстоящим соревнованиям. Я вернусь сразу же, как почувствую, что готова выступать в лучшей форме. Ценю понимание с вашей стороны и с нетерпением жду возвращения. Спасибо за вашу поддержку», — объяснила Хендрикс снятие с Гран-при во Франции у себя в соцсетях.

Хендрикс боится проиграть и опозориться?

Следующий этап Луны должен был пройти в Финляндии с 15 по 17 ноября. Но история повторилась. За 10 дней до соревнований бельгийка пропала из списка участниц. Кажется, теперь она панически боится состязаний и избегает встречи с сильными конкурентками. И не без оснований, так как на этапах Гран-при дармовых медалей не раздают. Если она снова развалит половину элементов, то арбитры при всём желании не вытянут её на пьедестал.

А ведь за два года бана России она успела привыкнуть к попаданиям в тройку на Гран-при, включая финал серии. Остаться за пределами подиума, видимо, для неё равносильно позору, поэтому она предпочла совсем не выступать. Поступила отчасти разумно — сохранит остатки изрядно расшатанной уверенности в себе. С другой стороны, очень печально, что такая талантливая фигуристка не в состоянии собраться и настроиться на серьёзную борьбу.

«У меня было хорошее лето, и тренировки прошли успешно. Но, несмотря на это, я почувствовала, что прогресса нет. По мере приближения сезона давление росло. И это сыграло против меня», — призналась Хендрикс Sporza.

Сейчас главная цель Луны Хендрикс — защитить титул чемпионки Европы в конце января. Однако прежде чем приступить к ответственной миссии, она проверит свою форму на турнире Golden Spin, который состоится в Загребе с 4 по 7 декабря. Там она в отсутствие серьёзной конкуренции спокойно захватит лидерство и заберёт желанное золото.

И даже если давление снова будет слишком велико, то ниже третьего места бельгийка вряд ли упадёт. Иначе не исключено, что она капитулирует ещё до старта чемпионата Европы.