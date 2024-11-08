Костылева прыгнула три квада в произвольной программе юниорского Гран-при в Красноярске

Фигуристка Елена Костылева исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на этапе юниорского Гран-при России в Красноярске.

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В своём выступлении спортсменка исполнила тройной аксель с ошибкой на приземлении, а также прыгнула три квада: сольный четверной тулуп, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом и четверной сальхов в каскаде с двумя двойными акселями.

По сумме двух прокатов ученица Евгения Плющенко набрала 230,63 балла. Она выиграла соревнования, обойдя Алису Двоеглазову из группы Этери Тутберидзе, результат которой составил 221,19 балла.

Напомним, в октябре Костылева перенесла травму. Восстановившись, она приняла участие в ледовом шоу Плющенко «Русалочка».