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Мишина и Галлямов лидируют в соревновании пар после короткой программы на Гран‑при России в Красноярске

Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в короткой программе среди спортивных пар на этапе Гран‑при России в Красноярске.

Мишина и Галлямов лидируют в соревновании пар после короткой программы на Гран‑при России в Красноярске
© РИА Новости

Двукратные призеры Олимпийских игр получили за выступление 78,69 балла. Второе место занимают Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (73,88). Третьими идут Алиса Блинникова и Алексей Карпов (63,77).

Произвольные программы пары представят в воскресенье.

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