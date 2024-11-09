Мишина и Галлямов лидируют в соревновании пар после короткой программы на Гран‑при России в Красноярске

Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в короткой программе среди спортивных пар на этапе Гран‑при России в Красноярске.

Двукратные призеры Олимпийских игр получили за выступление 78,69 балла. Второе место занимают Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (73,88). Третьими идут Алиса Блинникова и Алексей Карпов (63,77).

Произвольные программы пары представят в воскресенье.