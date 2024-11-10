Фролова обошла учениц Тутберидзе и Плющенко на Гран-при

Победительница первого этапа Гран-при России в Магнитогорске фигуристка Анна Фролова выиграла и третий этап в Красноярске.

В сумме за два проката Фролова набрала 218,91 балла. Второе место заняла Алина Горбачева, получившая от судей 210,36 балла. Софья Акатьева замкнула тройку призеров с результатом 208,63.

- Должно пройти время, тогда я осознаю, что сделала. Рада, что отстояла свое, не без борьбы, с помарками, но справилась, - отметила Анна в эфире Первого канала. - В этот раз, признаюсь, было тяжелее. Наверное, больше в моральном плане. Но из-за этого страдали и физические кондиции.

Отметим, что Анна Фролова не владеет элементами ультра-си - акселем в 3,5 оборота или четверными прыжками, поэтому произвольную программу она проиграла Алине Горбачевой, которая исполнила четверной сальхов, пусть и приземлилась его на два ноги. К слову, на разминке он получался чисто.

Чемпионка России 2023 года Софья Акатьева, которая из-за травмы вышла на лед впервые за 1,5 года, также идеально исполняла четверной тулуп на раскатке и зашла на него в программе. Но сделала "бабочку" - только двойной прыжок. Тем не менее, остальные прыжковые элементы удалось сделать достойно, что позволило ученице Этери Тутберидзе остаться в тройке лидеров.

А вот ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева откатилась на четвертое место (200,48) из-за ошибок в произвольной программе - падения с тройного риттбергера и степ-аута на тройном лутце. Однако стоит сказать, что Муравьева простудилась перед соревнованиями и выступала не в лучшем форме.