Хабибуллина и Княжук приступили к тренировкам после травмы партнёрши

Спортивная пара Наталья Хабибуллина и Илья Княжук сообщили, что возобновили тренировки после травмы партнёрши. В совместном telegram-канале спортсмены опубликовали видео с катка. Ранее фигуристы должны были выступить на третьем этапе Гран-при России в Казани, который проходил 2 и 3 ноября, но на тренировке Илья случайно задел коньком ногу Наташи во время выезда из прыжка. Девушке забинтовали порезанное колено, после чего они снялись с соревнований.

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О том, что произошло на тренировке в Казани, когда травмировалась Хабибуллина, рассказывал Дмитрий Козловский. Вместе с Александрой Бойковой он участвовал в том же этапе, поэтому они стали свидетелями неприятного происшествия.