Медведева рассказала о своем шоу

Евгения Медведева назвала свое ледовое шоу подарком для себя и зрителей.

© Sports.ru

Шоу двукратной чемпионки мира пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене» в Москве и приурочено к 25-летию фигуристки. Она планирует выступать под живой вокал.