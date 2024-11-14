Чемпионка России высказалась о весе в фигурном катании

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева высказалась о весе в фигурном катании. Ее слова приводят РИА Новости.

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«И спорт, и фигурное катание — это не про то, что принимайте меня такой, какая я есть. Это вид спорта такой — нельзя нам быть полными, даже здоровыми нельзя быть в плане как обычные люди. Это эстетика, это красота», — заявила Худайбердиева.

Она отметила, что при прибавлении веса сразу начинают болеть колени, суставы и спина, поэтому надо быть худым.

Худайбердиева добавила, что если нужно привести в форму ребенка, тренерам нужно поговорить с родителями. «Сказать: сходите к нутрициологу, к диетологу, может быть, на одну шоколадку меньше давайте; а если не едите шоколад и лишний вес есть, тогда точно к врачу нужно», — поделилась спортсменка.

Худайбердиева в паре с Егором Базиным. Пара также неоднократно побеждала на этапах Гран-при России.