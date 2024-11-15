Двоеглазова одержала уверенную победу на пятом этапе юниорского ГП в Москве

Елена Костылёва стала победительницей юниорского Гран-при России сезона-2024/2025 в рамках пятого этапа в Москве. В сумме двух программ спортсменка получила от судей 213,42 балла.

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Второе место досталось Лидии Плескачёвой (балла), а тройку сильнейших замкнула Алиса Двоеглазова ().

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России среди юниоров в Москве.

Девушки, произвольная программа. Результаты:

1. Алиса Двоеглазова (Москва) — 232,93 балла;

2. Елена Костылёва (Московская область) — 223,57;

3. Лидия Плескачёва (Москва) — 214,51;

4. Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 210,23;

5. Валерия Лукашова (Москва) — 200,58.