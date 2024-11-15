Двоеглазова рассказала, что Тутберидзе настояла на ее участии в этапе Гран-при в Москве

Тренер Этери Тутберидзе настояла на том, чтобы фигуристка Алиса Двоеглазова выступила на этапе юниорского Гран-при России в Москве - Мемориале Александра Горшкова. Об этом Двоеглазова рассказала журналистам.

Двоеглазова победила на этапе в Москве, набрав 232,93 балла. Второй стала Елена Костылева (223,57), третьей - Лидия Плескачева (214,51). Двоеглазова заменила Маргариту Базылюк, которая пропустила этап из-за травмы.

"Прилетела из Красноярска, немного не в ресурсе, можно сказать, потом, когда вышла на лед, с Этери Георгиевной все обсудили, она сказала как и что, с мамой обсудили, дали нам день подумать, - сказала Двоеглазова. - Решила, что попробую, форма была неплохая, Этери Георгиевна настояла, мы решили ей довериться, получилось, что получилось".

"Лутц уже получше, конечно, есть недочеты, над которыми нужно еще работать, я очень рада, что получилось собрать этот контент. Удалось ли отметить день рождения? Мне Этери Георгиевна сообщила о том, что, возможно, поеду на этот этап в мой день рождения, он прошел немного мимо, я проснулась в этот день, только через 10 минут вспомнила, что у меня день рождения, думаю, что еще отметим, - рассказала Двоеглазова. - Мне мама с папой подарили собаку, пинчер, я очень рада, давно очень хотели, назвали Грейси".

Фигуристка рассказала о памятной фотографии с Александром Горшковым, который скончался 17 ноября 2022 года в возрасте 76 лет. Он возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России с 2010 года. Горшков стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль на Играх в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой.