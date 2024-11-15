Фигуристы двумя фразами описали Тутберидзе

Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов, работающие под руководством Этери Тутберидзе, описали тренера. Их слова приводит Sport24.

Спортсмены назвали специалиста доброй и не строгой. Они назвали полезным опытом открытую тренировку, которую Тутберидзе устраивала для своих учеников.

«При большой аудитории может быть волнение, а здесь мы учимся его преодолевать», — заявили фигуристы.

Шевелева и Карнаухов выступают в паре с 2023 года. В текущем сезоне они выиграли три турнира подряд — первенство Москвы и два московских этапа Гран-при России.

Педагогические методы Тутберидзе неоднократно критиковались. Так, российская фигуристка Александра Степанова сравнила работу в группе с адом, а финская фигуристка Кира Корпи назвала ее методы «признаком бесчеловечной культуры».