Юма Кагияма победил на 5-м этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Грассль — на третьем месте
Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем пятого этапа серии Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. В сумме короткой и произвольной программ спортсмен набрал 263,09 балла.
Второе место занял представитель Франции Кевин Аймоз с результатом 259,15 балла. Тройку призёров замкнул итальянский фигурист Даниэль Грассль (258,55), занимавший после короткой программы шестое место.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).
Мужское одиночное катание. Результаты:
- Юма Кагияма (Япония) — 263,09 балла.
- Кевин Аймоз (Франция) — 259,15.
- Даниэль Грассль (Италия) — 258,55.
- Сота Ямамото (Япония) — 249,91.
- Лукас Бричги (Швейцария) — 256,70.
- Кадзуки Томоно (Япония) — 238,41.