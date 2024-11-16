Кагияма победил на 5-м этапе Гран-при ISU в Хельсинки

Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем пятого этапа серии Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. В сумме короткой и произвольной программ спортсмен набрал 263,09 балла.

Второе место занял представитель Франции Кевин Аймоз с результатом 259,15 балла. Тройку призёров замкнул итальянский фигурист Даниэль Грассль (258,55), занимавший после короткой программы шестое место.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).

Мужское одиночное катание. Результаты: