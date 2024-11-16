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Юма Кагияма победил на 5-м этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Грассль — на третьем месте

Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем пятого этапа серии Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. В сумме короткой и произвольной программ спортсмен набрал 263,09 балла.

Кагияма победил на 5-м этапе Гран-при ISU в Хельсинки
© Чемпионат.com

Второе место занял представитель Франции Кевин Аймоз с результатом 259,15 балла. Тройку призёров замкнул итальянский фигурист Даниэль Грассль (258,55), занимавший после короткой программы шестое место.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).

Мужское одиночное катание. Результаты:

  1. Юма Кагияма (Япония) — 263,09 балла.
  2. Кевин Аймоз (Франция) — 259,15.
  3. Даниэль Грассль (Италия) — 258,55.
  4. Сота Ямамото (Япония) — 249,91.
  5. Лукас Бричги (Швейцария) — 256,70.
  6. Кадзуки Томоно (Япония) — 238,41.